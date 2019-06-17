Пятый энергоблок Нововоронежской АЭС выведен на ремонт на 65 суток

В субботу 15 июня энергоблок №5 Нововоронежской атомной электростанци (НВ АЭС) был остановлен для проведения планово-предупредительного ремонта на 65 суток, сообщили в управлении информации и общественных связей АЭС. Подобный ремонт — это ежегодная плановая процедура, проводимая на энергоблоках всех российских станций с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования, добавили там.

В ходе работ на пятом энергоблоке будет перегружено топливо в активной зоне реактора, капитально отремонтируют сам реактор, один из четырех главных циркуляционных насосов, один из четырех парогенераторов, компенсатор объема. Кроме того, специалисты проведут ремонт оборудования систем безопасности, обоих турбоагрегатов, паровых турбин. Планово-предупредительный ремонт также сейчас идет на шестом энергоблоке, добавили на НВ АЭС. Блок №4 работает в штатном режиме и несет нагрузку «в соответствии с диспетчерским графиком», на блоке №7 идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

Подробнее о работе НВ АЭС читайте в интервью директора станции “Ъ-Черноземье” «"Заниматься коммерцией — это прерогатива “Росатома”, а не отдельной станции"».

Александр Прытков