Проект реконструкции главного корпуса «Ижмаша» разработают в апреле 2020 года

Власти Удмуртии нашли потенциальных спонсоров для проведения изыскательных работ и создания проектной документации для реконструкции главного корпуса оружейного завода в Ижевске. Проект разработают в апреле 2020 года, сказал исполнительный директор Центра развития дизайна, городской среды и энергосбережения республики Вячеслав Правдзинский на презентации концепции наилучшего использования здания.

«Мы общались с рядом предпринимателей о том, что они станут спонсорами нашего следующего этапа, а это — именно научные изыскания и разработка проекта реконструкции.Конкретных договоренностей с бизнесом сейчас нет. Мы встречались с бизнес сообществом в целом, насколько они готовы. Крупные игроки готовы включиться в проект, но все зависит от того, что будет уже в проекте, то есть какие площади, ограничения»,— сказал господин Правдзинский.

Напомним, что 3 июля 2018 года в главном корпусе оружейного завода Ижевска произошло возгорание. В результате пожара обрушился шпиль башни, которая являлась одним из символов столицы Удмуртии. В начале 2019 года глава Удмуртии Александр Бречалов поставил задачу разработать проектно-сметную документацию для реконструкции главного корпуса «Ижмаша» к середине 2020 года. Стоимость изыскательских работ и создание проектной документации оценили в 30-40 млн руб. Стоимость реконструкции самого здания — в 2,5-4 млрд руб.