СКР раскрыл убийство петербургского ресторатора Михаила Долгополова

Следователи СК РФ по Ленинградской области установили троих исполнителей и пособника убийства петербургского скульптора и ресторатор Михаила Долгополова, пропавшего в апреле 2019 года. По подозрению в совершении данного преступления задержаны жители Великого Новгорода 32, 33 и 36 лет и 54-летний житель Петербурга. В зависимости от роли каждого задержанным предъявлено обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 5, ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество убийству) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в региональном СКР.

По версии следствия, преступники под обманным предлогом вывезли свою жертву на автомобиле в арендованный коттедж, расположенный в деревне Вайя Гатчинского района Ленобласти, где убили выстрелом в голову, а тело закопали в лесном массиве в Новгородской области.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что СКР провел обыск в доме предполагаемого заказчика преступления, который в настоящее время находится за пределами России.

Михаил Долгополов владел в Петербурге рядом заведений, включая кафе-клуб Che и ресторан-музей Sculptors. Позже на месте первого он на некоторое время открывал арт-пространство OiOiOi Art Gallery. Его последним проектом стала сеть сырных лавок Ma Maison, которая была запущена летом 2018 года. По данным следствия, в последнее время финансовые дела господина Долгополова ухудшились. Его убийство может быть связано с невозвращенным вовремя долгом.