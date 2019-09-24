В Ростове ремонт Западного моста планируют закончить раньше срока

Ремонт Западного моста через Дон в Ростове планируют закончить к концу этой недели, сообщает Donnews со ссылкой на заместителя главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Константина Солонского. Ранее сообщалось, что завершить работы на объекте планируют к 1 ноября.

Сейчас готовность объекта составляет 99%. Работы вели в две смены по 30 человек. Подрядчику осталось завершить предшовную зону на двух деформационных швах.

Стоимость реконструкции Западного моста составила 132 млн руб., ремонт начался в начале июня 2019 года. По контракту гарантийный срок дорожного покрытия составит четыре года, а разметку необходимо обновлять каждый год.

Дарья Голякова