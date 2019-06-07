В Ростове начали ремонтировать мост через Дон на Западном обходе

ООО «Дорис» начало ремонтировать мост через Дон на Западном обходе с подходами от ул. Всесоюзная до Западного шоссе. Об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону.

Согласно плану, подрядчик произведет гидроизоляцию проезжей части, отремонтирует и заменит опоры, постелет новый асфальт и т. д. Дорожные бригады работают в две смены, ежедневно на объекте задействовано 130 специалистов и десять единиц техники. Ремонт планируют завершить до 1 ноября.

Кристина Федичкина