Имущество Троицкого йодного завода оценили в 19,8 млн рублей

Арбитражный управляющий АО «Троицкий йодный завод» Виталий Колмаков опубликовал отчет по инвентаризации имущества предприятия, согласно которому, кредиторская задолженность банкрота составляет 26,3 млн руб. Из этой суммы задолженность заявленная, но не включенная в реестр, составляет 16 млн руб. Отчет опубликован в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Здания и сооружения завода оценены в 3,5 млн руб., земельный участок – в 34,8 тыс. руб., оборудование – в 3,5 млн руб., объекты незавершенного строительства – в 2,4 млн руб., запасы, сырье и материалы – в 10,4 млн руб. Итого имущество предприятия на сегодняшний день оценивается в 19,8 млн руб. против 26,3 млн руб. обязательств.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в июле этого года АО «Троицкий йодный завод» было признано банкротом и вступило в процедуру конкурного производства. Сам завод находится в федеральной собственности. В марте текущего год Росимущество выставляло 100% акций завод на аукцион за 33,7 млн руб., однако ни одного претендента на актив не нашлось. Ожидается, что следующий тур торгов (публичное предложение) пройдет в августе.

Троицкий йодный завод был основан в 1964 году на базе Славянско-Троицкого месторождения — единственного в России промышленного месторождения йодобромных вод (величина эксплуатационных запасов — 200 т йода в год). В середине 90-х годов добыча сырья стала невыгодной, так как на российском рынке появился более дешевый йод из Чили. Эксплуатация скважин несколько раз останавливалась и в 2015 году полностью прекратилась из-за обветшания инфраструктуры. По итогам 2017 года выручка общества составила 48,4 млн руб., убыток – 24,8 млн руб. Кредиторская задолженность – 14,7 млн руб.

Дмитрий Михеенко