Дума Екатеринбурга отказалась вновь рассматривать отчет мэра за 2018 год

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на заседании городской думы предложил включить в повестку оценку деятельности главы города за 2018 год. Однако его предложение не набрало необходимого количества голосов.

Напомним, дума Екатеринбурга в начале июля не приняла отчет мэра о деятельности городской администрации за 2018 год. Депутатов не удовлетворила работа мэрии в части формирования бюджета, а также работы с обращениями граждан и самих депутатов. «Дума заслушала отчет главы города, но решила не принимать его к сведению. Мы не поставили никакой оценки»,— пояснил тогда председатель гордумы Игорь Володин. По его словам, оценка «не обязательна», но «желательна».

Подробнее — в материале «Депутаты выслушали и не оценили»

Мария Арабей