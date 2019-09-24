Коммунист Анатолий Локоть вступил в должность мэра Новосибирска

Победивший на выборах мэра Новосибирска Анатолий Локоть принял присягу и официальной вступил в должность, передал корреспондент “Ъ”. Церемония инаугурации, в соответствии с уставом Новосибирска, прошла на внеочередной сессии городского совета депутатов.

Председатель избирательной комиссии Новосибирска Тамара Краткая огласила итоги выборов, вручила кандидату удостоверение главы города и поздравила его с победой. «Вступая в должность мэра Новосибирска, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои способности на пользу жителей города»,— сказал Анатолий Локоть, положив руку на городской устав.

Как писал “Ъ”, 8 сентября этого года первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть победил на выборах мэра Новосибирска, получив 50,25% голосов избирателей при рекордно низкой явке в 20,68%. В первый раз он избрался главой города на досрочных выборах в апреле 2014 года, будучи единым кандидатом от оппозиции. Его поддержали 43,75% избирателей при явке 32,59%.

О том, как проходили выборы, читайте в материале “Ъ” «Ударник первой пятилетки»