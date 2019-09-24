Любители автотюнинга продемонстрировали свои таланты в экопарке В парке «Экологический» на ул. Лесопарковой, 1 состоялся фестиваль любителей автотюнинга CarDrive-5.

Фестиваль, ставший в Магнитогорске уже традиционным, прошел при поддержке Союза молодых металлургов ПАО «ММК».

К привычным площадкам, на которых оценивался автозвук и тюнинг автомобиля, в этом году организаторы добавили «Графити фест» - молодые художники под руководством Михаила Котлованова продемонстрировали рисунки на автомобилях.

Среди художников места в тройке победителей распределились следующим образом:

первое место - Александр Добрынин, второе место - Тимофей Кравцов, третье место - Максим Баринов.

По результатам соревнования по тюнингу первое место занял работник «ООО Ремпуть» Руслан Тагиров. У Анастасии Князевой- второе место, у Василия Козлова- третье.

В состязаниях по автозвуку второе и третье места достались гостям из Сибая, братьям Антону и Александру Кучкиным, а победителем, как и в прошлом году, стал магнитогорец Василий Исаков.