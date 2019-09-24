Трамп и Дуда обсудили методы остановки строительства «Северного потока-2»

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда обсудили возможности остановки реализации проекта «Северный поток-2», сообщил Белый дом. Президенты встретились на полях 74-й Генеральной ассамблеи ООН.

«Оба президента согласились, что “Северный поток-2” — это угроза для энергетической безопасности Европы. Они обсудили, как можно было бы остановить этот проект»,— отмечается в сообщении Белого дома (цитата по «РИА Новости»).

«Северный поток-2» готов уже на 75%, первые поставки газа ожидаются к концу года. Окончательный ввод «Северного потока-2» может состояться во второй половине 2020 года, если Дания будет настаивать на прокладке газопровода по новому маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм.

О том, какие санкции могут быть введены в отношении европейских партнеров «Северного потока-2», читайте в публикации “Ъ”.