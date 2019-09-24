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Бюджеты клубов Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/19 (млн руб.)
Газета "Коммерсантъ"
№173
от
24.09.2019
, стр. 12
Клуб
Доходы
Расходы
Поступления от спонсоров, владельцев
Платежная ведомость (тренеры и игроки)
1. ЦСКА
2861
2860
2565
1537
2. «Химки»
2340
2327
2270
1168
3. «Зенит»
1870
1794
1310
523
4. «Локомотив-Кубань»
1309
1363
1265
832
5. УНИКС
1001
986
950
467
6. «Нижний Новгород»
435
444
417
152
7. «Парма»
232
228
213
83
8. «Енисей»
231
231
226
141
9. «Автодор»
208
202
202
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Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
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Банкротства
Конференции
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Фотоагентство
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