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Бюджеты клубов Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/19 (млн руб.)

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12
КлубДоходыРасходыПоступления от спонсоров, владельцевПлатежная ведомость (тренеры и игроки)
1. ЦСКА2861286025651537
2. «Химки»2340232722701168
3. «Зенит»187017941310523
4. «Локомотив-Кубань»130913631265832
5. УНИКС1001986950467
6. «Нижний Новгород»435444417152
7. «Парма»23222821383
8. «Енисей»231231226141
9. «Автодор»208202202119
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