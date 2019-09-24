Роскомнадзор доработает блокировку Telegram

Роскомнадзор планирует в течение года представить результаты работы новой системы противодействия запрещенному контенту и блокировки Telegram, сообщил в рамках форума «Вся Россия» глава службы Александр Жаров. Он пояснил, что Роскомнадзор работает над созданием новой системы, которая учитывает не только IP-протокол. Сложность нынешних механизмов обхода блокировки, по его словам, пока не позволяет полностью заблокировать запрещенный ресурс, а дает возможность только нарушить его работу. «Мы над этим вопросом работаем. Я думаю, что в пределах года нам будет, что вам рассказать»,— цитирует господина Жарова «РИА Новости».

Роскомнадзор блокирует Telegram по решению суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования с апреля 2018 года. Сервис при этом доступен большинству пользователей.

Владислав Новый