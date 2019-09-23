На Украине хотят начать «принудительные переговоры» с Россией о морской границе

Глава украинского госучреждения «Госгидрография» Александр Щипцов призвал начать «принудительные переговоры» с Россией об установлении морской границы. Как сообщается на сайте ведомства, без установления морской границы Украина не сможет полноценно осуществлять свой суверенитет в пределах моря, реализовывать права в пределах морской экономической зоны и легально использовать морские природные ресурсы.

«С учетом норм международного морского права и проведенных консультаций с ведущими международными экспертами по вопросам морской делимитации предлагаем рассмотреть возможность начала принудительной переговорной процедуры с Российской Федерацией по вопросам установления морской границы»,— сказал господин Щипцов.

«Госгидрография» напоминает, что договор о российско-украинской государственной границе был заключен между государствами в 2003 году, но в нем не были прописаны морские границы. Первый заместитель начальника ведомства Богдан Устименко добавил, что Россия вряд ли добровольно подпишет соглашение о делимитации с Украиной в настоящий момент, однако «письменные выводы международной комиссии по делимитации будут иметь очень серьезное политическое и дипломатическое значение, а также будут базисом для заключения в будущем соответствующего соглашения о делимитации морской границы между Украиной и РФ после изменения политической ситуации в России».