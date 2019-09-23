С «Транснефти» потребовали еще немного

Минфин, планировавший получить с «Транснефти» дополнительно 34,5 млрд руб. дивидендов к уже заплаченным 77,6 млрд руб. за 2018 год, снизил сумму требования в 10 раз. Теперь министерство рассчитывает получить от трубопроводной монополии половину прибыли зависимых обществ «Транснефти». При этом, по расчетам Минфина, эта сумма составляет 3,3 млрд руб., хотя сама «Транснефть» считает, что она не превышает 1,5 млрд руб.

Минфин предлагает утвердить промежуточные дивиденды государственной «Транснефти» по итогам первого полугодия 2019 года на уровне 3,3 млрд руб., сообщил «Интерфакс». Таким образом, с учетом уже начисленных за прошлый год выплат акционерам общая сумма дивидендов достигнет требуемого министерством уровня в 50% от корректно нормализованной прибыли по МСФО за 2018 год с учетом доли в прибыли зависимых компаний. Эту информацию подтвердили источники “Ъ”, близкие к правительству. В Минфине и «Транснефти» ситуацию не прокомментировали.

Разногласия сторон возникли при трактовке директивы правительства по выплате дивидендов трубопроводной монополии.

«Транснефть», которая по итогам 2018 года выплатила государству 77,6 млрд руб. дивидендов, считает, что эта сумма уже превысила 51%, так как должна рассчитываться от нормализованной чистой прибыли по МСФО (155,2 млрд руб.). В то время как, по расчетам Минфина, компания заплатила только 34,6% из 224 млрд руб. всей чистой прибыли. В связи с этим министерство собиралось потребовать с «Транснефти» еще 34,5 млрд руб. в виде промежуточных дивидендов за первое полугодие 2019 года, таким образом доведя общую сумму до 50%, сообщали источники “Ъ”.

Затем было решено, что компания доплатит в виде промежуточных дивидендов половину в прибыли зависимых обществ, но и тут оценки министерства и монополии разошлись. Как сообщал в начале сентября вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин, компания по итогам 2018 года получила порядка 3 млрд руб. дивидендов, то есть около 1,5 млрд руб. может прибавить к выплатам за 2019 год. Эта сумма учитывала выплаты структур, где «Транснефть» не является контролирующим акционером, в период после выхода директивы правительства (после 21 июня 2019 года). При этом в одном из своих основных активов — МНТП (дивиденды за 2018 год составили 9,6 млрд руб.) «Транснефть» получила контроль в октябре 2018 года. В свою очередь, Минфин считает, что базой для расчета дивидендов нужно считать сумму 6,6 млрд руб.

Собеседник «Интерфакса» поясняет, что показатель должен учитываться в базе для расчета дивидендов в полном объеме (10,2 млрд руб.) вне зависимости от того, перечислили ли зависимые компании дивиденды в головную или нет. По его словам, требования по доходности на инвестиции предъявляются акционерами ко всей деятельности компании как в ее операционной части, так и в части инвестиций в зависимые компании, финансовые активы. Источник агентства поясняет, что такой подход министерство предлагает учитывать к определению базы для расчета дивидендов «Транснефти» и в последующие годы.

При этом источники “Ъ” на рынке отмечают, что сейчас разница в требуемой к выплате сумме не так принципиальна для «Транснефти», но получить дополнительные деньги «дело принципа для Минфина». По их мнению, заплатить лишние 2 млрд руб. не станет большой проблемой для монополии.

Ольга Мордюшенко