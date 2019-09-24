СПЧ просит отмены приговоров Павлу Устинову и Константину Котову

Члены президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в понедельник направили прокурору Москвы Денису Попову письмо с просьбой добиться отмены приговоров актеру Павлу Устинову и активисту Константину Котову. Напомним, господин Устинов приговорен к трем с половиной годам колонии за вывих плеча росгвардейцу (ч. 2 ст. 318 УК РФ) на акции протеста 3 августа, господин Котов — к четырем годам колонии за многократное нарушение правил митинга (ст. 212.1 УК РФ). Оба приговора, согласно письму СПЧ в московскую прокуратуру, «подлежат отмене», и добиться этого должен руководитель столичного ведомства господин Попов.

В письме неоднократно подчеркивается, что при вынесении приговоров Константину Котову и Павлу Устинову Тверской суд Москвы нарушил Уголовно-процессуальный кодекс. Так, при вынесении решения по делу Константина Котова «суд обязан был руководствоваться правовыми позициями, содержащимися в постановлении Конституционного суда»: участие господина Котова в одиночных пикетах «не причинило кому-либо реальный ущерб и не привело к утрате данным мероприятием мирного характера». Отметим, постановление КС от 10 февраля 2017 года предусматривает уголовную ответственность по ст. 212.1 УК РФ только в случае, если протест не носил мирный характер, а обвиняемый причинил кому-либо реальный вред.

При вынесении приговора Павлу Устинову, по мнению членов СПЧ, Тверской суд проигнорировал веские доказательства защиты — видеозапись задержания господина Устинова, из которой следует, что насилия к сотруднику Росгвардии осужденный не применял. «В случае с задержанием Константина Котова и Павла Устинова реальность угрозы общественной безопасности вызывает серьезные сомнения»,— подчеркивается в письме СПЧ.

Мария Старикова