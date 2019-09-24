Старение давит на инфляцию

Постепенное старение населения ведет к снижению темпов инфляции, а суммарный спрос становится менее эластичным по отношению к изменению процентных ставок, следует из исследования, опубликованного МВФ. Такие изменения приводят к тому, что монетарная политика становится менее эффективной. При этом растущая волатильность инфляции будет вынуждать регуляторов принимать более агрессивные меры монетарного реагирования, а в крайне пожилом обществе — и вовсе переходить к таргетированию номинального ВВП.

Старение населения ведет к снижению уровня инфляции, но повышает ее волатильность, следует из исследования Даниэля Бакса и Зуса Манкаси, опубликованного на сайте Международного валютного фонда (мнение авторов может не совпадать с позицией фонда). Ранее ряд экономистов утверждал, что медленное восстановление американской экономики после кризиса 2008–2009 годов объясняется не только циклическими, но и структурными факторами, в числе которых есть и демография. Аналогичную тему разрабатывали в ЦБ Японии (там со старением связали процессы замедления роста экономики и понижающего давления на уровень инфляции) и в Банке Англии, эксперты которого еще в середине нулевых годов предсказывали, что старение населения приведет к снижению нормы сбережений, объема предложения рабочей силы и процентных ставок.

Авторы нынешнего исследования указывают, что увеличение доли пожилого населения в стране снижает эффективность монетарной политики (в частности, влияет на ее смягчение, ведущее к сокращению ставок по кредитам).

Они поясняют, что это происходит из-за того, что суммарный спрос в экономике становится менее эластичным по отношению к уровню процентных ставок (то есть слабее реагирует на их изменение) — в пожилом возрасте меньшее количество людей приобретают жилье и такие дорогостоящие товары, как автомобили.

Демографические изменения приведут к тому, что регуляторы будут вынуждены перейти к более агрессивной монетарной политике, а в обществе с очень высокой долей пожилых самым эффективным инструментом станет таргетирование номинального роста ВВП, говорится в исследовании. «Пожилым» в рамках исследования названо общество, в котором доля работающих (среди всех людей старше 20 лет) составляет 55%. В «молодом» обществе (доля работающих — 83%) регулятор стимулирует повышение доли сбережений при поднятии процентных ставок: покупать становится дороже, сберегать — выгоднее. В «пожилом» обществе этот эффект оказывается выраженным вдвойне — у работающего населения растет долговая нагрузка, при этом для более возрастного населения, располагающего накоплениями, такая ситуация приводит к более высокому доходу. В итоге работающие сокращают свое потребление еще сильнее, пожилые, наоборот, его наращивают. Поэтому с учетом более высокого роста реальных зарплат (он поддерживается сокращением численности рабочей силы) одинаковый шок в более пожилом обществе ведет к повышенной волатильности инфляции, заключают исследователи.

Татьяна Едовина