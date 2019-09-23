Активисту «Агит России» продлили арест на три дня

24 сентября, вторник
Сторонник движения «Агит Россия» Павел Иванкин арестован 72 часа в связи с акцией «Чего на самом деле хочет народ». Он проходит подозреваемым по делу о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.
Время дано следствию на обоснование подозрений. Свою причастность господин Иванкин, как и «Агит Россия», отрицает.
На Смоленском Лютеранском кладбище на могилах были размещены портреты первых лиц государства, включая президента Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева и других известных медиаперсон.
У подозреваемого, а также двух свидетелей Андрея Жексимбаева и Григория Кудрявцева ранее прошли обыски.