Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из петербургского Пулково

Три европейских лоукостера — Ryanair, EasyJet и Wizz Air подали заявки на выполнение полетов из петербургского аэропорта Пулково. Об этом заявил гендиректор ООО «Воздушные ворота северной столицы» Леонид Сергеев.

По его словам, за счет лоукостеров к 2025 году туристический поток в Петербург может вырасти на 6 млн человек в год, сообщает РБК. Лоукостеры намерены выполнять рейсы круглогодично.

Как ранее писал «Ъ», правительство введет в Пулково седьмую свободу воздуха, что позволит привлечь в аэропорт европейские лоукостеры и ускорить рост пассажиропотока. Седьмая свобода воздуха позволяет иностранным перевозчикам выполнять перелеты в третьи страны без посадки в стране регистрации.