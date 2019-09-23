В ЗакСе Петербурга поддержали законопроект о поправках в бюджет

Бюджетно-финансовый комитет петербургского парламента поддержал законопроект о поправках в бюджет города.

Как заявил вице-губернатор Евгений Елин, поправка предусматривает сокращение субсидии метрополитену на 576 млн рублей. До корректировки субсидия ГУП «Петербургский метрополитен» составляла 21 млрд руб., сообщает ТАСС.

Напомним, что ранее проект корректировки был одобрен на заседании городского правительства. Так, ходы бюджета Петербурга составят 629,3 млрд руб., расходы — 670,1 млрд руб. при дефиците бюджета в 40,8 млрд руб.