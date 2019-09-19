ЗакС рассмотрит корректировку бюджета Петербурга 25 сентября

Петербургский парламент 25 сентября рассмотрит проект осенней корректировки городского бюджета с учетом роста доходов на 37,47 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба ЗакСа, бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания Санкт-Петербурга рекомендовал принять проект корректировки за основу.

Напомним, что ранее проект корректировки был одобрен на заседании городского правительства. Так, ходы бюджета Петербурга составят 629,3 млрд руб., расходы — 670,1 млрд руб. при дефиците бюджета в 40,8 млрд руб.