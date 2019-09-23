Суд в Дагестане отправил задержанного с арсеналом общественника под домашний арест

Задержанный в минувший четверг в столице Дагестана общественник Махи Идрисов, известный как один из приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова, помещен районным судом под домашний арест. Дело в отношении его было возбуждено по ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов). Сегодня Кировский районный суд Махачкалы принял постановление об избрании для Махи Идрисова меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 19 октября.

Махи Идрисов был задержан сотрудниками управления уголовного розыска республиканского МВД в минувший четверг утром. При обыске в его доме в поселке Ленинкент (административно относится к Махачкале) был обнаружен арсенал: ножи, биты, помповое ружье, три автомата Калашникова, два пистолета Стечкина, пистолет Макарова, гранаты, пистолет Ярыгина, пистолет неустановленной марки и несколько регистрационных госномеров на автомобили.

Как сообщили “Ъ” в пресс-службе суда, при избрании меры пресечения суд учел данные о личности и семейном положении подозреваемого, а также то, что только на часть оружия и боеприпасов из общего количества обнаруженного и изъятого не было разрешения на хранение и ношение. Кроме того, ограничиться домашним арестом суд счел возможным, поскольку речь в материалах дела идет не о тяжком преступлении.

Подробнее о том, как у общественника нашли арсенал, читайте в публикации “Ъ” «Вооружен и очень известен».

Юлия Рыбина, Махачкала