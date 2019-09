«Культурный норматив школьника» с песнями Queen и Nirvana исчез с сайта Минкульта

С сайта Министерства культуры России пропала информация по проекту «Культурный норматив школьника», направленному на повышение грамотности детей и подростков в сфере искусства и культуры.

Курирующая «Культурный норматив школьника» специалист министерства Лейла Зотова узнала об исчезновении с сайта информации о проекте от издания «Открытые медиа». Госпожа Зотова отметила, что опубликованный ранее проект рекомендаций был предварительным. «Люди могут направить нам свои предложения, мы их обработаем и перешлем экспертам, которые уже будут принимать решения»,— сообщила она.

В опубликованный Минкультом в середине сентября проект методических рекомендаций были включены произведения изобразительного искусства, музыки, литературы, кинематографа, театрального искусства и народной культуры, которые представляют «объем необходимых для молодых людей знаний и представлений об отечественной и мировой культуре». В частности, в список рекомендаций учащимся 9–11-х классов вошли как классические музыкальные произведения, так и песни российских и советских исполнителей, например Булата Окуджавы («Давайте восклицать…»), Владимира Высоцкого («Я не люблю»), Андрея Макаревича и группы «Машина времени» («Солнечный остров», «Марионетки»), Виктора Цоя и группы «Кино» («Перемен, мы ждем перемен»), «Наутилуса Помпилиуса» («Скованные одной цепью»). В музыкальных рекомендациях для старшеклассников присутствовали и зарубежные исполнители, такие как Элвис Пресли («Jailhouse rock»), группы The Beatles («All you need is love»), Queen («Bohemian Rhapsody»), Pink Floyd («Money»), ABBA («Dancing Queen») и Nirvana («Smells Like Teen Spirit»).

Из литературных произведений авторы рекомендаций выбрали, в частности, «Хоббита» и «Властелина колец» Джона Толкиена, а также «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких. Из кинофильмов в списке присутствовали «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета, «2001 год. Космическая одиссея» и «Спартак» Стенли Кубрика, «Социальная сеть» Дэвида Финчера, «Список Шиндлера» Стивена Спилберга, «Крестный отец» Фрэнсиса Копполы, «9 рота» и «Притяжение» Федора Бондарчука.

