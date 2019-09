Минкульт включил в «Культурный норматив» старшеклассников Nirvana, Цоя, Толкиена и Кубрика

Минкультуры опубликовало проект рекомендаций по проекту «Культурный норматив школьника» для освоения произведений искусства и художественной культуры, обмена впечатлениями и формирования собственного мнения по поводу искусства и культуры у школьников. В проекте перечислены произведения изобразительного искусства, музыки, литературы, кинематографа, театрального искусства и народной культуры, которые представляют «объем необходимых для молодых людей знаний и представлений об отечественной и мировой культуре».

В список рекомендаций для 9–11-х классов входят классические музыкальные произведения, а также песни Булата Окуджавы («Давайте восклицать…»), Владимира Высоцкого («Я не люблю»), Андрея Макаревича и группы «Машина времени» («Солнечный остров», «Марионетки»), Виктора Цоя и группы «Кино» («Перемен, мы ждем перемен»), «Наутилус Помпилиуса» («Скованные одной цепью»). Среди зарубежных исполнителей старшеклассникам рекомендуется знать песни Элвиса Пресли (Jailhouse rock), групп The Beatles (All you need is love), Queen (Bohemian rhapsody), Pink Floyd (Money), ABBA (Dancing Queen), Nirvana (Smells like teen spirit).

Из кинофильмов школьникам рекомендуется помимо прочего посмотреть «12 разгневанных мужчин» Сидни Люмета, «2001 год. Космическая одиссея» и «Спартак» Стенли Кубрика, «Социальная сеть» Дэвида Финчера, «Список Шиндлера» Стивена Спилберга, «Крестный отец» Фрэнсиса Копполы, «9 рота» и «Притяжение» Федора Бондарчука.

Из литературных произведений рекомендуется знать «Хоббита» и «Властелина колец» Джона Толкиена и « Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких.

Апробация программы проходит в восьми пилотных регионах: Татарстан, Коми, Ставропольский край, Тульская, Ярославская, Пензенская, Саратовская и Новосибирская области. Предполагается, что школьники уроков ребята будут посещать выставки, концерты, спектакли, смотреть фильмы и читать книги. А все свои впечатления отмечать в «культурном дневнике».

Подробнее о «культурных нормативах» — в материале “Ъ” «Школы отправляют в культпоход».