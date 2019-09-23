Hyundai вложила $2 млрд в предприятие в сфере беспилотных авто

Hyundai Motor объявила о создании совместного предприятия с ирландской компанией Aptiv, которое займется разработкой коммерческой платформы для беспилотного транспорта. Тестирование такой системы планируется уже на следующий год, а первые поставки платформы должны начаться в 2022 году.

Общий бюджет СП составит $4 млрд, а стороны получат по 50% акционерного капитала. Hyundai Motor, Kia Motors и Hyundai Mobis совместно инвестируют $1,6 млрд наличными, и еще $400 млн пойдут на исследования, разработки и доступ к интеллектуальной собственности. Aptiv поделится собственными наработками, а также предоставит для СП 700 своих сотрудников. Компания будет базироваться в Бостоне. Сделку планируется закрыть во втором квартале 2020 года.

Кирилл Сарханянц