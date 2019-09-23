Велосипеды Electra можно будет купить по «земной цене»

Американский бренд премиальных велосипедов Electra запустил новый проект Garage Vintage — первый в истории бренда гаражный сейл в Москве и Санкт-Петербурге, который продлится до конца сентября. Будут представлены мировые бестселлеры Electra.

Создатели компании Бенно Бензигер и Джеано Эрфорт переосмыслили традиционную геометрию рамы и подарили миру совершенно другой, городской, комфортный и безопасный велосипед, технические возможности которого порадуют не только обычных пользователей, но и продвинутых райдеров.