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Велосипеды Electra можно будет купить по «земной цене»

Американский бренд премиальных велосипедов Electra запустил новый проект Garage Vintage — первый в истории бренда гаражный сейл в Москве и Санкт-Петербурге, который продлится до конца сентября. Будут представлены мировые бестселлеры Electra.

Создатели компании Бенно Бензигер и Джеано Эрфорт переосмыслили традиционную геометрию рамы и подарили миру совершенно другой, городской, комфортный и безопасный велосипед, технические возможности которого порадуют не только обычных пользователей, но и продвинутых райдеров.

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