Для строительства космодрома в Нижегородской области могут расселить две деревни

ООО «Космокурс» в рамках подготовки к строительству частного космодрома в Нижегородской области готовит предварительный проект оценки воздействия объекта на окружающую среду (ОВОС) с прохождением общественных слушаний. Для подготовки документа необходимо выбрать конкретный участок, где будет построен космодром.

Сейчас компания рассматривает несколько участков в Нижегородской области. Площадь территории, где будут построены сооружения и поле для приземления космического аппарата, должна составить около 500 га. Как пояснил глава компании Павел Пушкин в Facebook, в приоритете у компании уже имеется участок с хорошей транспортной инфраструктурой. «Это не Нижний Новгород, но и не совсем дальние выселки. Сам участок от развитой инфраструктуры достаточно удален и имеет связь асфальтированной дорогой через лес»,– сообщил господин Пушкин. По его словам, у компании есть ожидания, что в случае размещения там космодрома удастся привлечь несколько сотен туристов в год благодаря доступности территории. Однако на участке находятся два населенных пункта с общей численностью несколько десятков человек. Если он будет выбран под строительство, жителей придется расселять.

«С точки зрения государства, эти населенные пункты глубоко убыточны, и там не развивается инфраструктура. Все ждут, когда они полностью обнулятся. Но для жителей это их родина, и им жить на этом месте нравится»,– сообщил Павел Пушкин. По его словам, также в нескольких населенных пунктах, которые находятся на расстоянии 10 км от участка, может превышаться допустимый уровень шума во время пусков, однако решением проблемы могут стать шумоизоляционные окна. «Согласны на все это жители района или нет, узнаем по результатам проведения общественных слушаний и формирования ОВОС»,– написал господин Пушкин.

В случае, если строительство на приоритетном участке будет невозможным, компания рассматривает другой участок. Однако он, в отличие от приоритетного, является лесом, а не мелколесьем, – потребуется вырубка деревьев на всей территории площадью около 500 га. Также на втором участке нет инфраструктуры. В этом случае, скорее всего, нельзя будет проводить испытания двигателя на космодроме. «Для нас это тоже вполне приемлемый вариант. Если жителей района и Нижегородской области, включая региональные и федеральные органы власти, такие варианты не устроят, то будем рассматривать другой регион для размещения»,– заключил Павел Пушкин.

Ранее головной институт Роскосмоса посчитал технически возможной реализацию проекта по строительству частного космодрома. Однако были сделаны некоторые замечания по проекту. По словам Павла Пушкина, эти вопросы прорабатыватся, «никакой критичности для реализации проекта и безопасности эксплуатации нет».

Напомним, возможности строительства космодрома в Нижегородской области стало известно в феврале 2019 года. Тогда сообщалось, что объект может появиться в Ардатовском районе области. Позже корпорация развития и правительство региона заключили соглашение с «Космокурсом» о реализации проекта». Объем инвестиций оценивается в 2,6 млрд руб. Первый запуск ракеты с космическими туристами планируется осуществить в 2025 году. Время полета на высоту 180-220 км составит 15 минут, из них в невесомости пассажиры смогут провести 5-6 минут. Стоимость билета составит около $ 200-250 тыс.

Анастасия Еремина