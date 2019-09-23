Орловская область планирует на 2020 год бездефицитный бюджет в 34 млрд рублей

В проекте бюджета Орловской области на 2020 год доходы и расходы запланированы равными — в 33,78 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба облправительства. Проект представила на его заседании 23 сентября руководитель регионального департамента финансов Елена Сапожникова. По ее словам, бюджет «планируется сбалансированным».

Налоговые и неналоговые доходы на 2020 год прогнозируются в объеме 21,4 млрд руб. или 63,3% от всех доходов (прирост к планируемому бюджету на 2019 год на 1,7 млрд руб. или 8,8%). Также власти ожидают в 2020 году прироста поступлений по всем основным налогам к уровню 2019 года. Налог на доходы физических лиц планируется в 7,6 млрд руб., налог на прибыль — в 5,1 млрд руб., акцизы — в 3,4 млрд руб., налог на имущество организаций — в 2,2 млрд руб., налог по упрощенной системе — в 1,5 млрд руб., транспортный налог — в 909,8 млн руб.

Напомним, бездефицитность бюджета в Орловской области объясняется спецификой местной бюджетной политики. Орловские власти принимают казну в таком виде не из-за сокращения расходов, а из-за уже достигнутого предельного лимита госдолга. Если в бюджете региона появится дефицит, то его нечем будет скомпенсировать. Бездефицитные бюджеты в Орловской области верстали и на 2018-й, и на 2019-й год. региональный бюджет этого года был запланирован с доходами и расходами в 31,8 млрд руб.

Подробнее об особенностях бюджета Орловской области — в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников