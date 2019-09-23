Следствие просит продлить арест трем фигурантам «московского дела»

Следствие ходатайствует о продлении сроков домашнего ареста и содержания под стражей для фигурантов «московского дела» Егора Жукова, Алексея Миняйло и Самариддина Раджабова до 27 декабря. Все трое фигурантов проходят по делу о массовых беспорядках 27 июля, господин Жуков находится под домашним арестом, двое других — в СИЗО.

Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, материалы в отношении господина Жукова и господина Раджабова рассмотрят 25 сентября в 11:00, время рассмотрения ходатайства по господину Миняйло будет известно позже.

Студент Высшей школы экономики Егор Жуков, по изначальной версии следствия, на акции руководил толпой. Позже с него сняли это обвинение и предъявили новое — публичные призывы к экстремистской деятельности за ролики в блоге на YouTube. Сейчас господин Жуков находится под домашним арестом. Алексею Миняйло вменяется участие в массовых беспорядках, Самариддину Раджабову помимо них вменяется еще и применении насилия в отношении представителя власти. Оба находятся под стражей.

19 сентября российские артисты приняли участие в акции в поддержку фигурантов «московского дела». Участники проекта прочли тексты русских классиков в студии, напоминающей комнату господина Жукова.

Подробнее о том, как прошла акция, читайте в материале “Ъ” «Классиков перечитали по Уголовному кодексу».