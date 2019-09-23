Грузооборот Группы Новороссийского морского торгового порта вырос на 6,7%

Нормализованный грузооборот Группы НМТП (с учетом продажи ООО «НЗТ») за семь месяцев 2019 года вырос относительно аналогичного периода прошлого года на 6,7%. Основными драйверами этого периода стали увеличение объемов перевалки сырой нефти на 20,7% на фоне общего роста экспорта данного сырья из России.

Кроме того, отмечен рост объемов перевалки химических грузов на 26,3% за счет увеличения отгрузок минеральных удобрений в направлении стран Южной и Северной Америки, а также Ближнего Востока. Также отмечено увеличение перевалки железорудного сырья на 15,1% за счет роста грузооборота ГБЖ на фоне повышения цен на сырье в Китае.

Отмечается, что в январе-июле 2019 года объем перевалки наливных грузов на терминалах Группы НМТП вырос относительно января-июля прошлого года на 13,4% или на 7,9 млн тонн и составил 67,1 млн тонн. Нормализованный грузооборот навалочных грузов на (с учетом продажи ООО «НЗТ) снизился на 21,4% и составил 6,1 млн тонн. Объем перевалки генеральных грузов сократился на 7,5% или на 650 тыс. тонн и составил 7,97 млн тонн. Грузооборот контейнеров через причалы Группы НМТП составил 3,8 млн тонн или 404 тыс.TEU, что на 1,3% в тоннах и на 6% в TEU больше объемов января-июля 2018 года.

Василий Хитрых