На торги выставлено имущество Сибнефтебанка

С 24 сентября 2019 года по 25 февраля 2020 года на электронной площадке Российского аукционного дома пройдут торги по продаже имущества одного из старейших банков Тюменской области Сибнефтебанка (в стадии ликвидации с 2015 года), сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

На торги выставлены нежилые помещения общей площадью более 1,2 тыс. кв. м, почти половина доли на помещение размером 117,5 кв. м и земельный участок в 809 кв. м. Все находится в Тюмени, общая стоимость лота — более 18,8 млн руб. Кроме того, продаются расположенные в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) цех ЖБИ (около 1,4 тыс. кв. м), три склада и земельный участок (6,4 тыс. кв. м) — за 1,5 млн руб., а также 18 позиций объектов недвижимого имущества — за 12,1 млн руб. Также за 637,8 тыс. руб. выставлен на торги земельный участок в Нижнетавдинском районе (Тюменская область).

ОАО «Сибнефтебанк» было зарегистрировано в 1990 году в Тюмени. В июне 2015 года Центробанк отозвал у него лицензию за «снижение нормативов достаточности капитала ниже 2%» и проведение высокорискованной политики по размещению денег в низкокачественных активах.