Кадровую концепцию воронежского облправительства за 26 млн рублей разработает РАНХиГС

Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ стала единственным участником тендера на разработку «концепции кадрового обеспечения органов государственной власти» и «кадровых инструментов для ее реализации» для правительства Воронежской области. Как сообщается в документах закупки, из-за этого она признана несостоявшейся, но условия тендера позволяют заключить контракт с единственным поставщиком.

РАНХиГС предложила выполнить работы за 25,8 млн руб. при начальной стоимости тендера в 28,26 млн руб. Его ранее опубликовал подконтрольный облправительству Институт регионального развития.

Облправительство рассчитывает воспользоваться этой концепцией и через три-четыре года за счет внедрения «проработанных подрядчиками решений и принципов "бережливого производства"» планирует минимизировать «непродуктивные издержки и потери» на 130 млн руб. ежегодно, поясняли причину открытия тендера “Ъ-Черноземье” в его пресс-службе. Окончательные итоги тендера должны быть подведены 27 сентября.

Сергей Калашников