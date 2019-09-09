Воронежское облправительство планирует экономить 130 млн рублей в год на оптимизации кадров

В правительстве Воронежской области пояснили “Ъ-Черноземье” причины открытия накануне тендера на разработку «концепции кадрового обеспечения органов государственной власти» и «кадровых инструментов для ее реализации» стоимостью 28,26 млн руб. Тендер, по данным портала госзакупок, опубликовал подконтрольный облправительству Институт регионального развития. Как сообщили в облправительстве, через три-четыре года за счет внедрения «проработанных подрядчиками решений и принципов "бережливого производства"» будут минимизированы «непродуктивные издержки и потери» на 130 млн руб. ежегодно.

«На 7% должны снизиться потери рабочего времени за счет внедрения процессного подхода. Это сравнимо со 168 новыми сотрудниками. 52 штатных единицы станут дополнительно доступны после создания кадрового резерва за счет сокращения простоя на время поиска сотрудников. За счет централизации бухгалтерии и кадрового делопроизводства должен освободиться фонд рабочего времени, равный десяти штатным единицам»,— рассчитывают в облправительстве.

Итоги рассмотрения заявок по тендеру ожидаются 27 сентября. В облправительстве уверены, что при совершенствовании процессов госуправления «главным ставится не выполнение функции как таковой, а ее конечный результат, который получает гражданин»: «Для этого процессы управления необходимо выстроить иначе, чем они организованы сейчас, они должны строиться от изучения реальных потребностей граждан. Реализация нового подхода должна привести к устранению лишних или нерезультативных действий сотрудников органов власти и высвобождению до 7-10% их рабочего времени на решение задач населения и бизнеса, ускорению предоставления госуслуг — на 10-15%, к увеличению охвата мерами поддержки на 30-40%. В бизнесе такой подход — "от клиента" уже хорошо отработан. В госуправлении наш регион, пожалуй, первопроходец в процессе оптимизации с акцентом на социальный эффект и результат».

Сергей Калашников, Андрей Цветков