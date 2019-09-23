Митинг против «полицейского произвола» согласован в Улан-Удэ на 29 сентября

В Улан-Удэ в парке «Юбилейный» 29 сентября пройдет митинг против «полицейского произвола», сообщил “Ъ” депутат Народного хурала Бурятии (КПРФ) Баир Цыренов. По его словам, мероприятие согласовано с местными властями. Митингующие выступят за прекращение преследований участников массовых протестов после подведения итогов выборов мэра Улан-Удэ, в результате которых самовыдвиженец врио главы администрации города Игорь Шутенков одержал победу над первым секретарем рескома КПРФ сенатором Вячеславом Мархаевым.

Напомним, стихийный митинг собрался на площади Советов вечером 9 сентября и не прекращался до 12 сентября, когда ночью силовики захватили протестующих, которые ночевали в автобусе. 18 сентября Советский райсуд арестовал блогера Дмитрия Баирова и бывшего руководителя местного штаба оппозиционера Алексея Навального Петра Дондукова. Оба получили по 10 суток.

Ранее, 15 сентября, на два месяца был арестован еще один участник протестов Дмитрий Хараев. Следствие подозревает его в применении насилия к сотруднику Росгвардии. По версии следствия, господин Хараев распылил газовый баллончик, когда силовики захватывали автобус с протестующими. Очевидцы утверждают, что правоохранители забросили в автобус дымовую шашку.

10 сентября на акции протеста были задержаны депутат Баир Цыренов, блогер Дмитрий Баиров и активист Алексей Ихиритов. Их силовики вытаскивали из автомобиля, после того как топорами разбили у машины стекла.

15 сентября в парке «Юбилейный» прошел санкционированный митинг за отмену результатов выборов мэра Улан-Удэ. На нем собралось несколько тысяч человек.

О том, как к требованию отмены выборов в Улан-Удэ добавилось требование отставки главы республики, читайте в публикации “Ъ” «Бурятию обуревают страсти».

Екатерина Еременко, Иркутск