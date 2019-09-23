«Главстрой-СПб» и ВГТРК оштрафовали за слишком быструю рекламу на радио

Федеральная антимонопольная служба России вынесла постановление о наложении административных штрафов в размере по 100 тыс. рублей на ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик» и ФГУП «ВГТРК». Компании наказаны за ненадлежащую рекламу финансовых услуг по привлечению денежных средств дольщиков, вышедшую в эфир на радио.

Как сообщили в ФАС, форма и условия размещения такой рекламы не позволяли потребителю должным образом воспринять информацию о проектной декларации и наименовании застройщика из-за большой скорости ее воспроизведения. А формальное присутствие существенной информации, если она не воспринимается потребителями, не может рассматриваться как ее наличие, уточнили в антимонопольной службе.

По факту признания нарушения рекламодателю — ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик» и рекламораспространителю — ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» были выданы предписания об устранении нарушения.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Санкт-Петербургское УФАС оштрафовало ОАО «ТД ЦУМ» (управляет универмагом «ДЛТ» на Большой Конюшенной улице) за распространение sms-рекламы без согласия абонента и размещение практически нечитаемой информации об ограничениях по скидкам на рекламном билборде.