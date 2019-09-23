Пермская сеть АЗС перерегистрировалась в Удмуртии

Пермское ООО «АЗС Химпродукт», развивающее под маркой «Himpro GSM» сеть из девяти заправок в Удмуртии и Пермском крае, перерегистрировалось в Удмуртии. Об этом сообщает “Ъ-Прикамье”.

Выручка обозначенной компании в 2018 году составила 517 млн руб., чистая прибыль — 10 млн руб. Владельцем общества является Дмитрий Корабельников, которому принадлежит еще одно юрлицо ООО «Химпродукт», которое продолжает находиться в Пермском крае. Его выручка в 2018 году составила 336 млн руб., чистая прибыль — 4 млн руб. Изначально обе компании были зарегистрированы в Ижевске, но перерегистрировались в Перми в 2008 и 2011 годах соответственно.