Пермская сеть АЗС частично перевела свой бизнес в Удмуртию

Пермское ООО «АЗС Химпродукт», развивающее сеть из девяти АЗС в Пермском крае и Удмуртии под брендом «Himpro GSM» перерегистрировалось в Удмуртии. Данные об этом содержатся в базе данным «СПАРК-Интерфакс»: регистрация в налоговой инспекции Ижевска состоялась 19 сентября. В компании на запрос “Ъ-Прикамье” не ответили.

Выручка ООО в 2018 году — 517 млн руб., чистая прибыль — 10 млн руб. Владелец ООО — предприниматель Дмитрий Корабельников.

В Пермском крае ему принадлежит еще одно юрлицо сети — ООО «Химпродукт» (выручка ООО в 2018 году — 336 млн руб., чистая прибыль — 4 млн руб.), оно пока продолжает находиться в Пермском крае.

Отметим, что обе компании изначально были зарегистрированы в Ижевске, но перерегистрировались в Перми в 2008 и 2011 годах.

Напомним, что в Прикамье с 2021 года отменяется льгота по налогу на прибыль. Ранее о перерегистрации части бизнеса заявлял химхолдинг «Галополимер».