Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает о проектах со специальными площадками для питомцев.

В борьбе за клиента и для создания уникального предложения на рынке застройщики чутко реагируют на все актуальные тренды. Стал востребованным формат студий — это тут же было учтено на стадии проектирования. Покупатели начали больше обращать внимание на инфраструктуру, и это нашло свой отклик. Модные тенденции быстро внедряются в рынок новостроек.

Одна из новых привлекающих внимание покупателей идей — инфраструктура для домашних животных. Собаки, к примеру, живут почти в 19 млн российских семей. Но в мегаполисах не так просто найти для них подходящие места для прогулки. Понимая это, застройщики стали предусматривать в новых крупных проектах, особенно в старых границах города, специальные площадки. Они довольно просторные, достигают нескольких сотен квадратных метров. А располагаются не менее чем в 25 м от жилых и общественных зданий в Москве и не менее чем в 40 м — в Московской области. В самих же домах, чаще в объектах бизнес- и премиум-классов, оборудуют комнаты, где можно вымыть лапы питомца после прогулки.

В рамках развития инфраструктуры для животных на первых этажа жилых комплексов стали открывать ветклиники и зоомагазины, и даже груминг-салоны, где можно постричь и искупать питомца. Впрочем, в индустрии красоты четвероногих друзей российским жилым комплексам еще предстоит долгий путь развития. Для сравнения: в некоторых элитных жилых домах Лондона и Нью-Йорка есть специальные комнаты, куда можно вызвать своего грумера или ветеринара, чтобы не пришлось никуда везти своего любимца.

По мнению экспертов риэлторской компании «Метриум», сегодня клиентская аудитория рынка новостроек заинтересована в приобретении гораздо большего, нежели только квадратных метров. Покупатель все чаще рассматривает приобретение квартиры как вложение в определенный стиль жизни, который он рассчитывает получить в качестве возврата инвестиции.