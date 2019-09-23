Сбербанк подключил таджикские банки к сервису переводов по номеру телефона

Сбербанк сообщил о подключении трех банков Таджикистана — «Душанбе Сити», Коммерцбанка и «Спитамен Банка» — к сервису мгновенных переводов по номеру телефона. С октября к системе присоединится «Банк Эсхата».

Услуга доступна в разделе переводов за рубеж по номеру телефона на карту или счет. Комиссия составляет 1%. Максимальная сумма перевода — 50 тыс. руб. При этом производить операцию можно в рублях, сумма автоматически будет сконвертирована в валюту карты.

В Сбербанке заявили, что переводы будут производиться быстрее. На данный момент сервис доступен для пользователей Android, в конце октября 2019 года он появится на iOS.

Ранее к сервису мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона присоединились Тинькофф Банк, Совкомбанк, СДМ-банк, а также «Связной», «Евросеть» WebMoney, МТС, Проинвестбанк и «МОБИ.Деньги».

Напомним, по данным Центробанка, в России доля пользователей дистанционных услуг банков превысила 55%. Почти на 20% увеличилось количество клиентов, которым стали доступны мгновенные переводы.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Быстрые платежи сократили дистанцию».