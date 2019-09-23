С октября «Подорожник» начнет действовать на маршрутах между Петербургом и Сосновым Бором

Начиная с октября этого года электронный проездной билет «Подорожник» начнет действовать на автобусных маршрутах между Петербургом и Сосновым Бором. Бесконтактной картой можно будет расплатиться на маршрутах №401 (Сосновый Бор – ст. м. «Автово»), №402 (Сосновый Бор – ст. м. «Парнас»), №403 (Сосновый Бор – ст. м. «Купчино») и №401А (Сосновый Бор – ст. м. «Автово»). Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти в понедельник, 23 сентября.

В правительстве Ленобласти также добавили, что до конца года на маршруты №401 и №402 выйдут 22 новых больших комфортабельных автобуса, работающих на природном газе. Вместимость каждого автобуса составляет 45 мест, пять машин начнут курсировать уже на этой неделе.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что за год работы на автобусных маршрутах в Кудрово электронным проездным билетом «Подорожник» воспользовались 2,5 млн раз.