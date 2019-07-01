За год работы в Ленобласти «Подорожником» воспользовались 2,5 млн раз

За год работы на автобусных маршрутах в Кудрово электронным проездным билетом «Подорожник» воспользовались 2,5 млн раз. Именно столько транзакций было совершено в период с 1 июня 2018 года по 30 июня 2019 года, сообщили в региональном управлении по транспорту.

По словам замглавы ведомства Михаила Присяжнюка, в настоящий момент область готовит обращение в комитет по транспорту Санкт-Петербурга, чтобы система полноценно заработала на всей территории региона.

Напомним, что пилотный проект использования «Подорожника» в Ленобласти был реализован на маршрутах 596А и 692, связывающих Кудрово со станцией метро «Улица Дыбенко».