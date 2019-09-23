Власти Ханчжоу отправили представителей в Alibaba и другие компании

Руководство китайской провинции Ханчжоу, в которой находятся штаб-квартиры многих технологических корпораций, направили в сто местных компаний своих представителей, пишет Financial Times. Наблюдатели видят в этом очередной признак усиления государственного контроля над компаниями. Среди компаний, в которые были направлены полпреды,— интернет-гигант Alibaba и автопроизводитель Geely.

Власти Ханчжоу заявили, что этот «инновационный» шаг стал частью проводимой ими программы «Новый план промышленности». Как пишет государственный ресурс Zhejiang Online, представители властей на заводах будут содействовать кооперации и коммуникации между компаниями и правительством. Alibaba назвала нововведение «мостом» между правительством и частным сектором, который не будет создавать помехи деятельности компании и призван улучшить деловой климат.

На большинстве китайских частных компаний уже действуют ячейки Коммунистической партии Китая (КПК) — в 2016 году они были в 68% частных компаний, при этом целью в некоторых провинциях является появление партийных ячеек в 95% компаний. В 2017 году сообщалось, что ячейки КПК есть даже в 70% иностранных компаний, работающих в Китае, в том числе в Nokia, Bosch, Walt Disney, L`Oreal.

Яна Рождественская