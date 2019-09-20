К главе Василеостровского района подан иск о защите чести и достоинства

Юрист и общественная активистка Ирина Баханович подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к главе Василеостровского района Петербурга Эдуарду Ильину. Поводом для искового заявления стали размещенные в соцсетях от имени господина Ильина сообщения о ситуации с благоустройством намывных территорий Васильевского острова и содержащиеся в них ложные, по мнению истца, обвинения в ее адрес. Данные посты госпожа Баханович назвала «абсолютно недопустимыми для чиновника».

Речь, в частности, идет о субботнике, который активисты своими силами провели на намыве, а также об отказе районной администрации в проведении митинга для привлечения общественного внимания к инфраструктурным проблемах на данной территории — решение сначала было поддержано Василеостровский райсудом, однако позже Городской суд Петербурга признал отказ в согласовании митинга незаконным.

Свои финансовые требования к главе района заявительница оценила в 1 копейку. Дата первого заседания по поданному иску пока не сообщается.