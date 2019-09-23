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Фото: Сергей Киселев / Коммерсантъ

«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Спецпроект «Ъ FM». Выпуск 44

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Какие есть на глобальном финансовом рынке идеи для инвесторов, куда можно вложить от миллиона и более рублей? Как получить доходность? Где меньше всего рисков? Эти вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с начальником отдела инвестиционного консультирования ИК «Велес Капитал» Виктором Шастиным.


Олег Богданов: На каких рынках и что можно купить инвесторам?

Виктор Шастин: На российском рынке акций нам нравится сейчас дивидендная история. Банк России заявляет, что в 2020 году уровень нейтральный ставок — это 6,5%. Ставки по депозитам, скорее всего, будут еще ниже. И наш фаворит в данный момент — это МТС. Рынок традиционно воспринимает МТС как длинную квазиоблигацию. Компания приняла дивидендную политику до 2021 года включительно, и дивиденд будет не меньше 28 руб. на акцию.

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