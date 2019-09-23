РЖД будет оповещать пассажиров об изменении графика поездов по СМС

Пассажиры РЖД смогут получать СМС-уведомления в случае корректировки графика поездов. Услугу будут предоставлять бесплатно при согласии клиента, говорится в сообщении на сайте РЖД.
При каждом оформлении билетов в кассе или на сайте РЖД нужно оставить свой номер телефона, на который будет приходить информация о возможных задержках. Клиенты, которые покупают билеты через приложение «РЖД Пассажирам», нужно зайти в раздел «Мои пассажиры» и указать свой номер. Информация будет использоваться при каждой покупке билетов в приложении.
В сообщении РЖД утверждается, что телефонные номера не используются для маркетинговых и рекламных рассылок.
Как сообщал “Ъ”, растущие тарифы операторов сотовой связи вынуждают кредитные организации переходить от СМС на push-уведомления. Однако, как показал опыт, принудительный перевод клиентов приводит к недовольству.
Подробнее об этом читайте в материале “Ъ” «Клиентом недодали СМС».
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