РЖД будет оповещать пассажиров об изменении графика поездов по СМС

Пассажиры РЖД смогут получать СМС-уведомления в случае корректировки графика поездов. Услугу будут предоставлять бесплатно при согласии клиента, говорится в сообщении на сайте РЖД.

При каждом оформлении билетов в кассе или на сайте РЖД нужно оставить свой номер телефона, на который будет приходить информация о возможных задержках. Клиенты, которые покупают билеты через приложение «РЖД Пассажирам», нужно зайти в раздел «Мои пассажиры» и указать свой номер. Информация будет использоваться при каждой покупке билетов в приложении.

В сообщении РЖД утверждается, что телефонные номера не используются для маркетинговых и рекламных рассылок.

Как сообщал “Ъ”, растущие тарифы операторов сотовой связи вынуждают кредитные организации переходить от СМС на push-уведомления. Однако, как показал опыт, принудительный перевод клиентов приводит к недовольству.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ” «Клиентом недодали СМС».