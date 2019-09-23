Арбитражный суд рассмотрит иск о сносе храма в Озерках

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти рассмотрит иск, поданный Госстройнадзором к находящейся в стадии банкротства компании АО «Новая Скандинавия» (позже было реорганизована в АО «Группа Прайм»). Поводом стало строительство девелопером одноэтажного деревянного православного храма и здания воскресной школы, которые были возведены в ЖК «Новая Скандинавия» без получения разрешения на строительство. Об этом сообщает АБН.

По данным агентства, приход храма святителя Николая Чудотворца обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову (тогда — врио) с просьбой не допустить демонтаж религиозного сооружения. В ответном письме от имени вице-губернатора Николая Линченко говорится об исковом заявлении Госстройнадзора. При этом ответчик вправе обратиться со встречным иском о признании права на самовольно возведенные объекты, отмечается в ответе Смольного.

Ранее “Ъ-СПб” писал о подписании меморандума по завершению шуваловского долгостроя руководством компании ЗАО «БФА-Девелопмент» (будет достраивать ЖК «Новая Скандинавия») и конкурсным управляющим АО «Группа Прайм». Предполагается, что объект будет полностью достроен в 2020 году.