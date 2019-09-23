Кабриолет Chevrolet Corvette Stingray представят 3 октября

Компания Chevrolet назвала дату премьеры серийного кабриолета Corvette Stingray на базе купе последнего поколения.

Chevrolet Corvette Stingray Convertible представят 3 октября на специальном мероприятии, которое пройдет в космическом центре имени Джона Кеннеди в США, сообщает организация. На презентации будет присутствовать неназванный пока представитель американского автопроизводителя, а также «легендарный американский астронавт», имя которого также пока не названо.

Напомним, премьера купе Chevrolet Corvette Stingray состоялась в июле 2019 года. Новинка стала первым серийным среднемоторным спорткаром за всю историю этой модели.