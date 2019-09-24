В цвете Тиффани

23 сентября в Китае открылась выставка «Видение и виртуозность», посвященная 180-летней истории ювелирного дома Tiffany & Co. Экспозиция, задуманная как путешествие во времени, ставит целью исследовать основные коды бренда. «Название выставки содержит отсыл к двум ценностям — видению и виртуозности,— которые составляют фундамент компании с момента ее основания Чарльзом Льюисом Тиффани в 1837 году в Нью-Йорке,— говорит Алессандро Больоло, президент Tiffany & Co.— Эта выставка — ода безупречному мастерству и новаторскому дизайну, квинтэссенция всего лучшего, что есть в бренде».

Инсталляции в здании фонда «Фосун» (Fosun Foundation Shanghai) создаются таким образом, чтобы помочь посетителю перенестись в воображаемый мир Tiffany & Co., словно погружая его внутрь знаменитой голубой коробочки и предлагая разделить самые важные моменты в истории компании. Украшения выставляются на стенде, имитирующем одну из знаменитых витрин марки, каждый год оформляемых по-новому. Многие витрины на выставке повторяют сюжеты, придуманные Джином Муром, одним из легендарных арт-директоров Tiffany & Co.

Вся экспозиция условно будет поделена на шесть тем, центральная — голубой оттенок Tiffany, цвет воображения, вдохновения и некоторых из самых ярких и необычных произведений бренда с сапфирами, аквамаринами, лунными камнями, танзанитами, голубыми бриллиантами. Кроме того, кураторы стремятся раскрыть роль бренда в кинематографе, музыке и литературе.

Особый акцент предсказуемо будет сделан на фильме «Завтрак у Тиффани» — с помощью таких артефактов, как оригинальный сценарий с личными пометками Одри Хепберн.

Значимой темой окажется роль украшений бренда в величайших историях любви, особенно кольца Tiffany Setting. Наконец, в зале будут представлены абсолютно все каталоги Blue Book — от самого первого 1845 года до современных с работами дизайнеров Жана Шлюмберже и Эльзы Перетти. Кульминацией выставки, несомненно, станет желтый бриллиант Tiffany Diamond оттенка fancy yellow весом 128,54 карата, вставленный в колье, в котором певица Леди Гага в этом году появилась на церемонии вручения премии «Оскар».

Выставка предоставляет ювелирному дому возможность сказать самое важное о своей истории.

Архивное колье Tiffany & Co. из желтого золота, 1850–1870-е годы; Набор для коктейлей Tiffany & Co.: шейкер, рюмки и поднос из серебра с изумрудами, 1939 год Tiffany & Co., колье 2012 года с желтым бриллиантом Tiffany, приобретенным Чарльзом Льюисом Тиффани в 1878-м; Tiffany & Co., колье из золота и платины с бриллиантами и цветными драгоценными камнями, дизайн Паломы Пикассо, 1985 год Tiffany & Co., брошь из розового золота и платины с бриллиантами в серебряном чехле-конверте, 2019 год; Сценарий фильма «Завтрак у Тиффани» с пометками Одри Хепберн, 1960–1961 годы

Например, рассказать о том, что именно Tiffany & Co. установили стандарт для стерлингового серебра в США и что в результате появления помолвочного кольца с одним бриллиантом Tiffany Setting ювелирные украшения стали ближе и доступнее большему количеству людей, а не только верхушке общества. О том, что Tiffany & Co. принадлежит слава открытия танзанитов в 1967 году, и о том, что Чарльз Льюис Тиффани был первым, кто предложил информировать клиентов о новинках компании с помощью ежегодного каталога, рассылаемого по почте, знаменитого Blue Book. В конце концов, о том, что к моменту съемок фильма «Завтрак у Тиффани» название компании уже стало синонимом роскоши и легкого, беззаботного и прекрасного образа жизни. Именно поэтому оно было вынесено в заглавие новеллы Трумена Капоте — собственно, эту идею и был призван увековечить фильм с участием несравненной Одри Хепберн.

Выставка продлится до 10 ноября.

Екатерина Зиборова