Дезинформации составят рейтинг

По подсчетам организации The Global Disinformation Index (GDI), около $235 млн в год различные компании тратят на размещение рекламы на сайтах, распространяющих дезинформацию. Среди сомнительных источников в докладе был назван и сайт RT. Сам индекс ресурсов, распространяющих дезинформацию, GDI начнет публиковать в ноябре.

Британская неправительственная организация The Global Disinformation Index, занимающаяся подготовкой Глобального индекса дезинформации, в понедельник выпустила доклад, посвященный объему рынка рекламы, размещаемой на сомнительных ресурсах. По подсчетам GDI, различные компании, в том числе крупные, выплачивают таким сайтам около $235 млн в год.

Среди компаний, размещавших рекламу на сайтах, которые GDI посчитала сомнительными,— Audi, Honda, American Airlines, Deutsche Bahn и многие другие. Впрочем, около двух третей всей рекламы в цифровом пространстве на общую сумму около $89,5 млрд, размещается автоматически.

70% сайтов, распространяющих дезинформацию, получают рекламу с помощью Google, мирового лидера алгоритмической рекламы, далее с большим отставанием следуют технологическая рекламная компания AppNexus (8%) и Amazon (4%).

«Мы обнаружили в нашей выборке, что некоторые крупные технологические рекламные компании перечисляют пропорционально больше денег в домены с дезинформацией по сравнению с качественными новостными агентствами, которые мы оценивали»,— говорится в докладе. Как считают исследователи, такие компании, как AppNexus и Criteo охотнее размещают рекламу на сайтах, распространяющих дезинформацию, потому что у них выше трафик и, следовательно, они оцениваются как финансово привлекательные.

Пилотный вариант самого индекса должен быть выпущен в ноябре, изначально он будет запущен в Великобритании и Южной Африке, а затем должен быть распространен на другие страны. После этого он будет регулярно пополняться. В общей сложности база данных сайтов, распространяющих дезинформацию, которая подготовлена GDI, включает около 20 тыс. ресурсов.

По замыслу GDI, составление рейтинга, по которому можно легко проверить самые разные интернет-ресурсы, поможет рекламодателям не размещать свою рекламу на сайтах с вероятностью дезинформации.

«Дезинформация — теневая сторона открытого интернета. Она подрывает веру в институты, экономику, компании, правительства и даже в саму демократию. Распространителей дезинформации можно найти по всему миру, от госучреждений, запускающих пропагандистские кампании, до частных лиц, делающих это для смеха»,— говорится в докладе.

GDI собирается подготовить рейтинг рисков для различных новостных ресурсов по всему миру. Потенциально дезинформирующие сайты для рейтинга подбираются как автоматически, по ключевым словам, так и экспертами вручную. При составлении рейтинга GDI в числе прочего сотрудничает с американским проектом PolitiFact и французской газетой Le Monde. В своем докладе GDI приводит несколько примеров сайтов, распространяющих дезинформацию: там наряду с сайтами, заявляющими о вреде прививок, и The Common Sense Show, известным различными конспирологическими теориями и псевдонаучными утверждениями, оказался сайт телеканала RT. Он назван «сомнительным источником», что характеризуется одной или несколькими особенностями, такими как «крайняя предвзятость, постоянное продвижение пропаганды/конспирологии, слабые источники достоверной информации или их отсутствие, полное отсутствие прозрачности и/или фейковые новости».

Яна Рождественская