«Инвесторов выталкивают в зону риска»

Начинающим инвесторам запретят рискованные инвестиции свыше 50 тыс. руб. Таким образом Центробанк хочет защитить начинающих игроков. Это следует из законопроекта регулятора, подробности которого приводит «Коммерсантъ». Документ разделит частных инвесторов на три категории, в которых предусмотрят ряд ограничений. Игроки рынка опасаются, что 80% процентов клиентов брокеров по-прежнему попадают в третью категорию — с самыми большими ограничениями. Таким образом, им будет заблокирован доступ к 75% инструментов, которые доступны сейчас. В итоге это может привести к тому, что начинающие инвесторы просто будут открывать счет у иностранного брокера и избавляться от искусственных ограничений. Ведущая “Ъ FM” Наталья Жданова обсудила тему с экономическим обозревателем Олегом Богдановым.

— К чему может привести такой законопроект ЦБ? Уменьшится ли количество начинающих инвесторов?

— Если инвестор хочет получить прибыль, он все равно будет идти на рынок и каким-либо способом это делать. Начинающий инвестор точно не пойдет к иностранному брокеру, потому что он даже не знает, где эти брокеры находятся, как к ним обратиться. Иностранные брокеры работают на территории Российской Федерации — они должны регулироваться нашим Центробанком. Поэтому абсолютно одинаковые требования. Я просто не знаю, зачем все это придумывает ЦБ.— градации на инвесторов. Потому что инвестор, который располагает и 10, и 20 млн руб., может быть абсолютно неквалифицированным. У нас есть проблема финансовой грамотности у населения. И Центральному банку, и нашим властям нужно об этом заботиться, чтобы народ получал понятные экономические новости.

— То есть такое разделение вообще не нужно?

— Зачем? Все равно брокер придумает какой-то схематоз по обходу всех этих ограничений. Введут пункт, мол, ты ознакомлен с рисками, будешь покупать те же иностранные акции на Санкт-Петербургской бирже. Это никакого смысла не имеет. Инвестор, который хочет рискнуть, сделает это в любом случае, потеряет он или заработает денег.

Это все всего лишь усложняет работу российских брокеров, которые много усилий и здоровья положили на развитие российского фондового рынка, который только-только начал поднимать голову.

В последние годы народ потянулся на фондовый рынок, рынок акций — и тут ему палки в колеса вставляют. По-моему, все эти ограничения абсолютно бессмысленны. Потому что определять, квалифицированный инвестор или нет, путем разделения его на категории по количеству капитала, это неправильно.

— Официально заявляют, что это нужно, чтобы обезопасить начинающих инвесторов.

— Наоборот, их выталкивают в зону риска. Да, Центральный банк что-то должен делать, вот они и предпринимают шаги в этом направлении. Но если человек уже вступил в рынок определенных инвестиционных действий, то он сразу же входит в поле риска. Ты приходишь в инвестиционный бизнес, где ничего не гарантировано: ты сам выбираешь, куда вкладывать или не вкладывать и так далее. Это твой риск — люди должны это понимать. Поэтому нужно развивать финансовую грамотность в стране, а не делать ограничения.