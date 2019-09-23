В России отзывают Skoda из-за утечки масла

Компания Skoda отзывает в России 1,2 тыс. автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв затронет проданные с 2014 по 2015 год автомобили Skoda Octavia и Skoda Yeti с 1,2- и 1,6-литровыми двигателями. У машин могут ослабнуть винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения, что может привести к утечке масла.

Для устранения неисправности официальные дилеры Skoda заменят на автомобилях регулятор фаз газораспределения. Все работы будут бесплатными для владельцев машин.