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В России отзывают Skoda из-за утечки масла

Компания Skoda отзывает в России 1,2 тыс. автомобилей, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыв затронет проданные с 2014 по 2015 год автомобили Skoda Octavia и Skoda Yeti с 1,2- и 1,6-литровыми двигателями. У машин могут ослабнуть винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения, что может привести к утечке масла.

Для устранения неисправности официальные дилеры Skoda заменят на автомобилях регулятор фаз газораспределения. Все работы будут бесплатными для владельцев машин.

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